غلاء المعيشة يدفع البريطانيين للتخلي عن حيواناتهم الأليفة لصالح الجمعيات الخيرية

بسبب غلاء المعيشة، تشهد المؤسسات الخيرية في المملكة المتحدة ارتفاعًا هائلًا في المكالمات المتلقاة من بريطانيين لا يستطيعون الاحتفاظ بحيواناتهم الأليفة، ويرغبون في التخلي عنها.