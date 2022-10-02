"اللهم أحسن خاتمتي".. قالها قبل لحظات من موته ساجدًا

ونقل موقع "مصراوي" عن أنور عبدالحميد، أحد شهود الواقعة، قوله: "أقسم بالله العلي العظيم هذا الرجل كان يصلي بجانبي في صلاة المغرب في جامع السلام الغربي، وهو ساجد سمعته يقول: (الحمد لله، اللهم أحسن خاتمي)، ولم يرفع رأسه بعدها؛ فحركته بيدي فوجدته ملقى على الأرض".