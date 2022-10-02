"اللهم أحسن خاتمتي".. قالها قبل لحظات من موته ساجدًا

سادت حالة من الحزن بين أهالي مدينة إدكو، بمحافظة البحيرة، شمالي مصر، عقب وفاة ضابط شرطة، وهو ساجد خلال صلاة المغرب مساء الجمعة الماضي.
ونقل موقع "مصراوي" عن أنور عبدالحميد، أحد شهود الواقعة، قوله: "أقسم بالله العلي العظيم هذا الرجل كان يصلي بجانبي في صلاة المغرب في جامع السلام الغربي، وهو ساجد سمعته يقول: (الحمد لله، اللهم أحسن خاتمي)، ولم يرفع رأسه بعدها؛ فحركته بيدي فوجدته ملقى على الأرض".
وتابع: "ذهبنا بالرجل إلى المستشفى فوجدنا روحه فاضت إلى بارئها.. الله يرحمه ويسامحه ويجعل مثواه الجنة ويحسن خاتمتنا جميعًا".
ونعى عدد كبير من أهالي المدينة الفقيدَ النقيب علاء نصر، مؤكدين تمتعه بالسمعة الحسنة والأخلاق الحميدة.