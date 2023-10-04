احذروا.. أشهر بديل للسكر يهدد القلب والدماغ

وقال طبيب القلبية أندرو فريمان: "من الواضح أن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، ولكن مع وجود تلك المؤشرات، قد يكون من المنطقي الحد من الإريثريتول في نظامك الغذائي في الوقت الحالي".