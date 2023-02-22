شاهد.. مصور كويتي يسافر لليونان لرصد واحد من أكبر الطيور بالعالم

وبعد بحث مطول، وجد "عمر" أن بحيرة كركيني اليونانية من بين البحيرات التي يسكنها بجع دلماشيا، الذي يعتبر من بين أكبر الطيور في العالم؛ بحسب ما ذكره موقع "Phoenix Zoo" الإلكتروني.