شاهد.. مصور كويتي يسافر لليونان لرصد واحد من أكبر الطيور بالعالم

تتبع المصور الكويتي عمر السيد، طائر بجع دلماشيا في موطنه الأصلي باليونان، بعدما شاهده للمرة الأولى في جزيرة بوبيان بالكويت، رغم ندرة مشاهدته في منطقة الخليج، وقرر رصده بعدسة كاميرته.
وبعد بحث مطول، وجد "عمر" أن بحيرة كركيني اليونانية من بين البحيرات التي يسكنها بجع دلماشيا، الذي يعتبر من بين أكبر الطيور في العالم؛ بحسب ما ذكره موقع "Phoenix Zoo" الإلكتروني.
ويمكن أن يصل طول جناحيه إلى 11.5 قدمًا، ويبلغ متوسط وزنه 30 رطلًا، أي حوالى 14 كيلوغرامًا. وشوهد هذا الطائر الكبير يطير على ارتفاع يزيد على 10 آلاف قدم.
ويتناول بجع دلماشيا -وفق "سي إن إن العربية"- الأسماك بشكل رئيسي. ويستطيع الطائر البالغ استهلاك ما يصل إلى 4 أرطال (أي حوالى كيلوغرام ونصف الكيلوغرام) من الأسماك في يوم واحد، ويتميز بشكله وريشه، وتحديدًا لون جلد منقاره.
وأوضح المصور الكويتي، أنه: "في موسم التزاوج.. يتغير لون جلد المنقار إلى الأحمر للذكر وإلى البرتقالي للأنثى؛ مما يُعتبر خاصية مميزة لهذا النوع من الطيور".
وانخفض عدد بجع دلماشيا في جميع أنحاء العالم من ملايين الطيور في بداية القرن التاسع عشر، إلى حوالى ألف طائر فقط في عام 1980.
ويُعزى هذا الانخفاض الكبير إلى استخدام مزيج من مبيدات الآفات، والصيد الجائر، وتغيير/ تدمير موائل الأراضي الرطبة، والصيد غير القانوني، وغيرها.
ورغم هذه المشاكل؛ فإن جهود الحفظ الأخيرة قد ساعدت في رفع أعداد هذا النوع من الطيور إلى حوالى 10 آلاف طائر.
ويعتبر المصور الكويتي أن أجمل ما في بجع دلماشيا يتمثل في "نظرة العين وكثافة الريش خلال فصل الشتاء ولون جلد منقاره الأحمر والبرتقالي".