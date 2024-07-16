عاصفة مصحوبة بأمطار غزيرة تودي بحياة العشرات شرق أفغانستان

وذكر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق أن الأمطار الغزيرة في أفغانستان قتلت أكثر من 300 شخص ودمرت آلاف المنازل، معظمها في ولاية بغلان شمالي البلاد يومي 10 و11 مايو. وقال برنامج الغذاء العالمي إن الناجين صاروا بلا مأوى أو أرض أو مصدر رزق.