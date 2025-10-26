محطات
ليتوانيا.. إغلاق مطار فيلنيوس مجددًا بسبب مناطيد مشبوهة قادمة من بيلاروس
أُغلق مطار فيلنيوس في ليتوانيا مؤقتًا لليلة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال أسبوع، بعد رصد مناطيد طقس قادمة من بيلاروس.
وأوضحت الشركة المشغلة للمطار أن تعليق حركة الطيران استمر ساعات مساء السبت لأسباب أمنية، قبل أن يُعاد فتح المجال الجوي فجر الأحد.
وأشار المركز الوطني لإدارة الأزمات إلى أن عدة مناطيد دخلت المجال الجوي الليتواني من بيلاروس، في حين يُعتقد أن بعضها يُستخدم لتهريب السجائر إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.