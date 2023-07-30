حول العالم في صورة: طقوس غريبة.. لماذا يثقب الهنود خدودهم ويكرمون الأنهار؟

في هذه الصورة التي نشرتها وكالة "فرانس برس"، نشاهد مراهقًا هنديًا قد ثقب خديه بقضيب حديدي في طقوس غريبة للاحتفال بأحد الأعياد الهندوسية في مدينة تشيناي الهندية.
ويشارك الهندوس في الهند في مواكب احتفالية منذ منتصف شهر يوليو وحتى منتصف أغسطس؛ للاحتفال بمهرجان آدي بيروكو، حيث يؤدون طقوسًا وعادات مختلفة وغريبة لتكريم الأنهار.
ويتميز الاحتفال بالطقوس المثيرة لفضول السائحين وزوار البلد الآسيوي العريق، ومنها ثقب الخدود بقضبان حديدية، أو تحطيم ثمرات جوز الهند الصلبة فوق الرؤوس، ويدعي المحتفلون أنهم لا يعانون بسبب أي ألم، ويقال إنهم يدخلون في حالة تشبه الغيبوبة ترفعهم من الانزعاج الجسدي.
كما يقدم المحتفلون الأرز والفواكه والزهور إلى الأنهار، كما يسبحون في مياهه بحثًا عن التطهير والبركات. ويمتاز المهرجان كذلك بالعروض الثقافية النابضة للحياة، بما في ذلك الرقص، والموسيقى، والألعاب التقليدية، ويجذب آلاف السائحين والزوار إلى المناطق المحتفلة بالمهرجان.