حول العالم في صورة: طقوس غريبة.. لماذا يثقب الهنود خدودهم ويكرمون الأنهار؟

كما يقدم المحتفلون الأرز والفواكه والزهور إلى الأنهار، كما يسبحون في مياهه بحثًا عن التطهير والبركات. ويمتاز المهرجان كذلك بالعروض الثقافية النابضة للحياة، بما في ذلك الرقص، والموسيقى، والألعاب التقليدية، ويجذب آلاف السائحين والزوار إلى المناطق المحتفلة بالمهرجان.