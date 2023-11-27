"مفقودة أم مخطوفة؟".. غضب في "إسرائيل" بعد تصريحات رئيس الوزراء الأيرلندي بشأن طفلة إسرائيلية أعادتها حماس

وردًّا على التصريحات الإسرائيلية، أعاد "فارادكار"، الأحد، نشر "البيان الكامل" الذي أصدره حول الإفراج عن "هاند"، وفيه يشير أيضًا إلى أن الطفلة كانت قد "انتُزعت من بيتها وأبقيت محتجزة على مدى سبعة أسابيع تقريبًا".