"لأنها وقود الدماغ".. خبيرة ألمانية: هذه الأغذية تنشط تركيزك

وبخلاف الاعتقاد الشائع، لا يُعدّ تناول قطعة من الشوكولاتة مثاليًا في مثل هذه الحالة؛ نظرًا لأن الطاقة المكتسبة لا تدوم طويلًا، فعلى الرغم من أن السكر يدخل الدم بسرعة، غير أن تأثيره يتبدد بسرعة أيضًا. وبعد ذلك، غالبًا ما يبدأ الشعور بالتعب والإرهاق.