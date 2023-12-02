حركة غريبة داخل كيس للجثث.. شاهد ما صدم عامل مشرحة بمستشفى برازيلي

أُصيب عامل مشرحة في مستشفى بالبرازيل بالذعر، عندما اكتشف حركة غريبة داخل كيس للجثث، لينتهي الموقف بعودة امرأة تبلغ من العمر 90 عامًا إلى الحياة في كيس جثث.