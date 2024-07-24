هذا العدد "الطبيعي والصحي".. دراسة: عدد مرات دخول الحمام قد يشير إلى الإصابة بأمراض مزمنة

ولاحظ الباحثون، وفق الشبكة، ارتباطًا بين حركة الأمعاء المختلفة ومستويات العديد من المستقلبات في الدم وكيمياء بلازما الدم، حيث وجدوا أن منتجات تخمير البروتين في الأمعاء، والتي يُعرف عنها أنها تسبب تلفًا في الكلى، كانت مرتفعة لدى المشاركين الذين يعانون من الإمساك.