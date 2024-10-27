إجلاء 50 ألف شخص في هاينان الصينية بسبب إعصار "ترامي"

وفعّلت مدينة سانشا الاستجابة للطوارئ، ورفعت مستوى التحذير لمواجهة هذا الإعصار الذي يعد الـ 20 لهذا العام، في حين مدّدت تعليق خدمات السكك الحديدية عالية السرعة في المقاطعة وخدمات القطارات في مدينة هايكو، الذي بدأ مساء أمس.