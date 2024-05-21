شاهد.. الآلاف يشيّعون الرئيس الإيراني في شوارع تبريز

انطلقت مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان، إلى جانب سبعة آخرين، صباح اليوم؛ وذلك بعد أقل من 48 ساعة من سقوط مروحية كانت تُقِلهم في سفح جبل في شمال غرب البلاد مساء الأحد.