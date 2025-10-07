بريطاني وفرنسي وأمريكي يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لاكتشافهم النفاذ الكمومي الميكانيكي

أعلنت الهيئة المانحة لجائزة نوبل اليوم فوز البريطاني جون كلارك، والفرنسي ميشال ديفوريه، والأمريكي جون مارتينيس، بجائزة نوبل في الفيزياء لعام 2025، تقديرًا لأبحاثهم في مجال فيزياء الكم.
وذكرت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، في بيان، أن العلماء الثلاثة مُنحوا الجائزة لاكتشافهم النفاذ الكمومي الميكانيكي على المستوى الماكروسكوبي، وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية.
وسيتقاسم العلماء الجائزة التي تمنحها الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.1 مليون دولار أمريكي.
ومن المقرر إعلان الجوائز الأخرى المتبقية خلال الأيام المقبلة، وتشمل مجالات الكيمياء والطب والاقتصاد والأدب والسلام.
يُذكر أن جائزة نوبل للفيزياء لعام 2024 كانت قد مُنحت لكل من الأمريكي جون هوبفيلد، والبريطاني الكندي جيفري هينتون، تقديرًا لاكتشافاتهما واختراعاتهما في مجال التعلّم الآلي المستخدم في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.