بريطاني وفرنسي وأمريكي يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء لاكتشافهم النفاذ الكمومي الميكانيكي

وذكرت جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد، في بيان، أن العلماء الثلاثة مُنحوا الجائزة لاكتشافهم النفاذ الكمومي الميكانيكي على المستوى الماكروسكوبي، وتكميم الطاقة في دائرة كهربائية.