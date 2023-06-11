موجة غضب بالأردن بعد حثّ مَدرسة معلماتها على الإنجاب في الصيف

من جهته، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم الأردنية، أحمد المساعفة وفق صحيفة "عمون"، أنه تتم متابعة الكتاب الصادر عن المدرسة؛ معتبرًا أنه تصرّفٌ فردي بحق المعلمات، ولا يعبّر عن سياسة عامة في التعامل مع المعلمات على مستوى الأردن.