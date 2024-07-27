2.24م.. تعرَّف على أطول لاعب في أولمبياد باريس 2024

أصبح لاعب كرة السلة الفرنسي، فيكتور ويمبانياما؛ أطول رياضي في أولمبياد باريس 2024 بطول يبلغ 7 أقدام و4 بوصات، أي 2.24 متر.
ويعد ويمبانياما أحد أطول لاعبي كرة السلة في العالم، حيث يلعب لنادي "سان أنطونيو سبرز"، الذي ينشط في الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA).
ووفق صحيفة "تلغراف" البريطانية، كان اللاعب الشاب (مواليد 2004) قد حاز المركز الأول في NBA DRAFT" 2023"، حيث يُنظر إليه على أنه واحدٌ من أكبر المواهب الصاعدة في كرة السلة.
وقالت الصحيفة إن "ما يميز ويمبانياما هو طريقة لعبه فهو يتمتع بمرونة وسهولة في التعامل مع الكرة، وهو يمتلك يدين جيدتين لرجل طويل القامة".
ووصف أسطورة كرة السلة الأمريكية، ليبرون جيمس؛ الملقب بـ"الملك جيمس"، ويمبانياما بعد تألقه خلال مباراة استعراضية عام 2022 في لاس فيغاس، بـ"الكائن الفضائي"، قائلاً: "لم يسبق لأحد أن رأى شخصاً طويل القامة مثله لكنه سلس ورشيق على أرض الملعب".
وقال مونسي محلل الدوري الأمريكي للمحترفين لهيئة الإذاعة البريطانية "إن التنوع الذي يقدمه ويمبانياما، والقدرة على اللعب مثل حارس المرمى في طوله، يمكنه مراوغة الكرة بسهولة، ويمكنه التسديد من محيط الملعب، حتى عندما كان مبتدئاً، كان مؤثراً للغاية لدرجة أن اللاعبين الآخرين يخشون مهاجمة السلة عندما يكون بالقرب منها".
وأشارت الصحيفة، وفقما نقلت "روسيا اليوم"، إلى أن "ويمبانياما يحمل آمال الفرنسيين في بطولة كرة السلة للرجال خلال الأولمبياد، التي عادة ما تكون منافسة على المركز الثاني خلف الولايات المتحدة، لكن الفوز بأيّ ميدالية من أي نوع سيكون أمراً مثيراً للإعجاب".
وخسرت فرنسا أربع مباريات ودية متتالية قُبيل الأولمبياد وتفتقر إلى لاعبين من النخبة، إلى جانب ويمبانياما، باستثناء رودي غبرت، لاعب وسط فريق "مينيسوتا تيمبرولفز" الأمريكي، وفق الصحيفة.
وحسب موقع الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، يلعب ويمبانياما بشكلٍ احترافي منذ عام 2019، إذ بدأ مع نادي "نانتر" 92 الفرنسي قبل الانتقال إلى فريق أسفيل ليون فيلوربان بعد عامين، حيث فاز بلقب الدوري الفرنسي.
وقضى ويمبانياما موسم 2022 / 2023 مع نادي "ميتروبوليتانز 92" الفرنسي، قبل الانتقال إلى "سان أنطونيو سبرز" الأمريكي.
وفاز ويمبانياما أيضاً بميداليتيْن فضيتيْن على مستوى الشباب مع منتخب فرنسا، وسجّل الرقم القياسي العالمي للاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" في عدد مرات حجب الكرة لكل مباراة في بطولة كأس العالم تحت 19 سنة، عام 2021.