2.24م.. تعرَّف على أطول لاعب في أولمبياد باريس 2024

وقال مونسي محلل الدوري الأمريكي للمحترفين لهيئة الإذاعة البريطانية "إن التنوع الذي يقدمه ويمبانياما، والقدرة على اللعب مثل حارس المرمى في طوله، يمكنه مراوغة الكرة بسهولة، ويمكنه التسديد من محيط الملعب، حتى عندما كان مبتدئاً، كان مؤثراً للغاية لدرجة أن اللاعبين الآخرين يخشون مهاجمة السلة عندما يكون بالقرب منها".