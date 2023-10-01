دُبّ يقتل شخصَيْن في متنزه كندي شهير بإقليم ألبرتا.. وهذا مصيره

وتفصيلاً، أوضحت الإدارة في بيانها مساء السبت أنها تلقت في ساعة متأخرة من مساء الجمعة تنبيهًا من أحد أجهزة نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس)، يشير إلى هجوم دب داخل متنزه بانف الوطني عند وادي نهر ريد دير غربي منطقة يا ها تيندا رانش، وفقًا لـ"العربية نت".