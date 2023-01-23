الشرطة الأمريكية تعلن مصير منفّذ الهجوم الذي قتل 10 أشخاص في لوس أنجلوس

وتحدثت الشرطة أيضاً عن واقعة ثانية في مدينة ألامبرا حصلت بعد 20 دقيقة تقريبًا من الهجوم في مونتيري بارك. وفي التفاصيل، دخل رجل يحمل مسدسًا إلى مرقص، لكنّه حوصر ونُزع منه السلاح. وفرّ الرجل ولم يتمّ الإبلاغ عن أي إصابات.