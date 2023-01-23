الشرطة الأمريكية تعلن مصير منفّذ الهجوم الذي قتل 10 أشخاص في لوس أنجلوس

أعلنت شرطة لوس أنجليس أنّ الرجل الذي كان مطلوبًا؛ لإطلاقه النار في كاليفورنيا خلال السنة القمريّة الجديدة قد عُثِر عليه ميتًا نتيجة انتحاره.
وقال قائد شرطة مقاطعة لوس أنجليس روبرت لونا؛ إنّ الشرطة كانت تتعقّب مركبة، وعندما اقترب عناصرها منها، سمعوا طلقة واحدة من داخلها. وأضاف لونا "المشتبه فيه أُصيب بطلق ناري وأُعلِنت وفاته في مكان الواقعة".
هذا وأمر الرئيس جو بايدن؛ بتنكيس الأعلام الأمريكيّة في المباني العامّة تكريماً لضحايا إطلاق النار الجماعي في مونتيري بارك بكاليفورنيا.
ووجّه بايدن؛ بخفض الأعلام حتّى غروب الشمس في 26 يناير "احترامًا لضحايا أعمال العنف العبثيّة التي ارتُكِبت في 21 يناير 2023 في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا"، حسبما جاء في بيان للبيت الأبيض.
وتحدثت الشرطة أيضاً عن واقعة ثانية في مدينة ألامبرا حصلت بعد 20 دقيقة تقريبًا من الهجوم في مونتيري بارك. وفي التفاصيل، دخل رجل يحمل مسدسًا إلى مرقص، لكنّه حوصر ونُزع منه السلاح. وفرّ الرجل ولم يتمّ الإبلاغ عن أي إصابات.
وألامبرا بعيدة نحو ميلين إلى شمال مونتيري. وقال لونا إنّ المحقّقين يبحثون فيما إذا كانت الحادثتان مرتبطتين.