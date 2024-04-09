بالملايين.. إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخها خلال العيد

وقالت الوزارة وفق "أسوشيتد برس": إن عدد المسافرين العائدين لمسقط رأسهم سيصل إلى 193 مليون شخص، أو ما يقرب من 72% من السكان، زيادة عن 46%، من الرقم المسجل العام الماضي.