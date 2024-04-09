بالملايين.. إندونيسيا تتوقع حدوث أكبر حركة تنقلات بشرية جماعية في تاريخها خلال العيد

وسط توقعات بأن تشهد البلاد أكبر حركة تنقلات بشرية في تاريخها خلال إجازة عيد الفطر؛ اكتظت محطات الحافلات والقطارات والمطارات والطرق السريعة بملايين الإندونيسيين أثناء توجههم إلى مدنهم وقراهم للاحتفال بالعيد يوم الخميس المقبل مع عائلاتهم.
وتوقعت وزارة النقل الإندونيسية أكبرَ حركة تنقلات للبشر في تاريخ البلاد خلال العيد.
وقالت الوزارة وفق "أسوشيتد برس": إن عدد المسافرين العائدين لمسقط رأسهم سيصل إلى 193 مليون شخص، أو ما يقرب من 72% من السكان، زيادة عن 46%، من الرقم المسجل العام الماضي.
وتشهد إندونيسيا انتقالًا جماعيًّا سنويًّا متصاعدًا من المراكز الحضرية عبر الأرخبيل الشاسع إلى الريف للاحتفال بعيد الفطر.
وفي العاصمة جاكرتا، احتشد الآلاف في محطات الحافلات والقطارات خلال الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يغادر أكثر من 1.1 مليون شخص منطقة جاكرتا الكبرى إلى مسقط رأسهم للاحتفال بالعيد.