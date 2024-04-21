قصة "روح".. طفلة وُلدت من رحم فلسطينية قُتلت مع زوجها بغارة على رفح

وقال محمد سلامة، الطبيب الذي يعتني بالمولودة، إن الطفلة تزن 1.4 كيلوجرام، ووُلدت في عملية قيصرية طارئة، وحالتها مستقرة، وتتحسن تدريجيًّا، مشيرًا إلى أن والدتها القتيلة صابرين السكني كانت حبلى في الأسبوع الثلاثين، ووضعت المولودة في محضن بأحد مستشفيات رفح إلى جانب رضيعة أخرى، ووُضع شريط لاصق على صدرها، كُتب عليه "طفلة الشهيدة صابرين السكني"، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".