فقدَتْه بسبب السرطان.. شاهد زرع أنف بذراع سيدة لينمو من جديد

أنف مصنوع من مادة بيولوجية

ونقل موقع "اليوم السابع" عن الصحيفة، أنه في عام 2013، تم استئصال جزء كبير من أنف "كارين"، لعلاج سرطان الجيوب الأنفية، وبينما أنقذت الجراحة حياتها، أصيبت بضرر كبير من أثر الجراحة؛ حيث كانت تخشى بسبب أنفها من مغادرة المنزل وأيضًا سَلَبها حاسة الشم؛ مؤكدة أنه قبل أن تحصل على علاج السرطان، صنع الأطباء أنفًا مصنوعًا خصيصًا باستخدام مادة بيولوجية مطبوعة ثلاثية الأبعاد وأبقوها على ذراعها باستخدام التكنولوجيا الحديثة.. هذا العام، تم زرع الهيكل بعد ذلك تحت الجلد في ساعدها؛ حيث نمت الخلايا والأوعية الدموية في الجهاز على مدى شهرين.