بدأ منذ سنوات قليلة والجائحة عطّلت انطلاقته.. البلدان الأقل والأكثر اعتماداً على "البودكاست"

وشهد "البودكاست" ارتفاعاً عام 2024 في عدد المستمعين مقارنة بعام 2019، حيث إن جائحة كوفيد- 19 أبطأت النمو في البداية عام 2020 بسبب تعطل التنقل اليومي واللقاءات، وهو السياق الذي يُعد نموذجياً لاستهلاك "البودكاست"، ومع ذلك، استأنف ارتفاعه مجدداً، مما يقرّبه خطوة نحو أن يصبح وسيلة إعلامية جماهيرية حقيقية ومؤثرة بشكلٍ قوي.