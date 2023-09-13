ماذا نعرف عن عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن؟

دستورياً يحق للكونغرس الأمريكي عزل الرئيس بتهمة الخيانة أو الرشوة أو غيرهما من الجرائم الكبرى والجنح، في إجراءٍ يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولاً على مجلس النواب أن يوجّه الاتهام إلى الرئيس (Impeachment)، لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمة الرئيس في إجراءٍ ينتهي بالتصويت على إدانته.