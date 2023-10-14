اتصل بالإسعاف فورًا.. طبيبة: 8 علامات للجلطة الدماغية يمكن مشاهدتها على المصاب

- الصداع؛ حيث يشعر المصاب كما لو أنه أصيب بفأس في مؤخرة الرأس، أو غرز خنجر في رأسه، ويشعر بألم متبلد أو ضاغط، ويشتدّ مع تغيير وضعية الجسم والسعال.