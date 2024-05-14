لتحرير سفينة "دالي" العالقة.. إزالة جزء من جسر بالتيمور بالمتفجرات "فيديو"

وفي 26 أبريل الماضي وفق روسيا اليوم، عبرت أول سفينة شحن القناة التي تم شقها بين حطام الجسر في بالتيمور بعد أن تقطعت بها السبل في الميناء بسبب انهيار الجسر جراء اصطدام سفينة "دالي" به.