لتحرير سفينة "دالي" العالقة.. إزالة جزء من جسر بالتيمور بالمتفجرات "فيديو"

لجأت الجهات الأمريكية المسؤولة في محاولتها لتحرير سفينة الشحن "دالي" من جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور بالولايات المتحدة، إلى استخدام المتفجرات لإزالة جزء منه.
يشار إلى أن استخدام المتفجرات يأتي من أجل المساعدة بتحرير السفينة من جزء الجسر الحديدي العالقة فيه، بعد أن انحرفت السفينة عن مسارها واصطدمت بأحد أعمدته منذ حوالي 7 أسابيع.
وفي 26 أبريل الماضي وفق روسيا اليوم، عبرت أول سفينة شحن القناة التي تم شقها بين حطام الجسر في بالتيمور بعد أن تقطعت بها السبل في الميناء بسبب انهيار الجسر جراء اصطدام سفينة "دالي" به.