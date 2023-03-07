بعد قضية تيك توك.. دراسة تشريع يمنع أو يحظر أي تطبيقات وتكنولوجيا غير أمريكية

وقال وارنر، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، في حديث لوسائل الإعلام الأمريكية: إن التشريع المقترَح لا ينص على منع التطبيقات والتكنولوجيات غير الأمريكية؛ لكنه ينص على منح الحكومة السهولة والقدرة على منعها أو حظرها في أي وقت عند الضرورة على عكس ما يحدث حاليًا؛ حيث إن القوانين والإجراءات معقدة للغاية؛ وهو ما ظهر عند البدء في الإجراءات لحظر تيك توك من الأجهزة الحكومية؛ مشيرًا إلى أن حظر هذه التطبيقات سيكون على مستوى الأجهزة الحكومية والعاملين فيها، وليس على مستوى عامة المواطنين.