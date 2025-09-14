مرصد الختم يرصد المذنب الجديد اللامع "SWAN25B" بدقة علمية

وبحسب مدير المرصد المهندس محمد عودة، فقد أرسلت النتائج مباشرة إلى الاتحاد الفلكي الدولي الذي قام بنشرها على الفور، ما ساهم في زيادة دقة تحديد مدار المذنب. وأشار عودة إلى أن آخر عملية رصد سابقة للمذنب كانت قبل 18 ساعة فقط من الرصد الإماراتي، الأمر الذي يبرز صعوبة المهمة، خاصة وأن الفترات الفاصلة بين أرصاد المذنبات الحديثة عادة ما تكون أقصر من ذلك.