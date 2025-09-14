مرصد الختم يرصد المذنب الجديد اللامع "SWAN25B" بدقة علمية

شهدت الساعات الماضية إنجازًا فلكيًا لمرصد الختم في دولة الإمارات، حيث تمكن مساء الأحد 14 سبتمبر من رصد المذنب الجديد اللامع (SWAN25B) عبر تقنية القياسات الفلكية "Astrometry"، وهي الطريقة العلمية التي تُحدد موقع الأجرام السماوية بدقة عالية.
وبحسب مدير المرصد المهندس محمد عودة، فقد أرسلت النتائج مباشرة إلى الاتحاد الفلكي الدولي الذي قام بنشرها على الفور، ما ساهم في زيادة دقة تحديد مدار المذنب. وأشار عودة إلى أن آخر عملية رصد سابقة للمذنب كانت قبل 18 ساعة فقط من الرصد الإماراتي، الأمر الذي يبرز صعوبة المهمة، خاصة وأن الفترات الفاصلة بين أرصاد المذنبات الحديثة عادة ما تكون أقصر من ذلك.
وأكد مدير مرصد الختم أن المرصد أصبح بذلك الأول في منطقة الشرق الأوسط وقارة آسيا الذي ينجح في إجراء مثل هذه القياسات العلمية الدقيقة، لافتًا إلى أن عملية الرصد كانت بالغة التحدي بسبب ضوء الشفق، الذي جعل عدد النجوم المرجعية المستخدمة لتحديد الموقع قليلًا جدًا.
وأوضح أن إحدى الصور الملتقطة توضح المراصد العالمية التي تمكنت من رصد المذنب وإجراء قياسات له منذ اكتشافه، ويبلغ عددها 13 مرصدًا فقط على مستوى العالم، فيما تُظهر صورة أخرى المذنب كما التُقط اليوم من مرصد الختم، متضمنة العديد من المعلومات الفلكية حول موقعه ومداره.