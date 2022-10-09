لا أحد يعلم عن الرجل شيئًا.. فيديو واقعة غريبة على سطح ناطحة سحاب

وحسب صحيفة "نيويورك بوست"؛ فقد تم الكشف عن الرجل بعد عدة أيام؛ حيث اكتشف مصور الفيديو أن الرجل هو مقاول بناء، وكان على سطح المبنى لفحص تسرب من شقة بالطابق الثالث والعشرين، وعندما انتهى من عمله وتحدث هاتفيًّا، قام بمغامرته الجريئة بلا مبرر، قبل أن يعود من نافذة الشقة.