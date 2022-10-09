لا أحد يعلم عن الرجل شيئًا.. فيديو واقعة غريبة على سطح ناطحة سحاب
لا أحد يعلم عن هذا الرجل شيئًا؛ لكن الواقعة غريبة وجريئة؛ حيث أظهر مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، رجلًا يقفز عبر سطح مبنى مكون من 23 طابقًا بدون معدات أمان.
وحسب موقع صحيفة "إنديا توداي"، استعرض الرجل الذي لم يتم الكشف عن اسمه، قدراته في التنقل على سطح ناطحة سحاب في نيويورك، شُيّدت قبل 115 عامًا.
ويبدو الرجل في بداية مقطع الفيديو وهو يرد على محادثة عبر الهاتف، قبل أن ينطلق قافزًا عبر نوافذ المبنى وتحديدًا في الطابق 23، دون أن يكون مزودًا بأي وسائل حماية.
وحسب صحيفة "نيويورك بوست"؛ فقد تم الكشف عن الرجل بعد عدة أيام؛ حيث اكتشف مصور الفيديو أن الرجل هو مقاول بناء، وكان على سطح المبنى لفحص تسرب من شقة بالطابق الثالث والعشرين، وعندما انتهى من عمله وتحدث هاتفيًّا، قام بمغامرته الجريئة بلا مبرر، قبل أن يعود من نافذة الشقة.
وتباينت آراء مستخدمي مواقع التواصل بعد مشاهدتهم للفيديو؛ حيث وصف فريقٌ ما قام به الرجل بـ"المغامرة الجريئة"؛ في حين دعا آخرون لتشديد الرقابة على المباني العالية في الولايات المتحدة للحيلولة دون ظهور مغامرات غير محسوبة كالتي فعلها بطل الفيديو.