تحذير من عواقب إدمان العمل على الصحة النفسية والجسدية

وأشارت إلى طريقة للتخلُّص من إدمان العمل؛ حيث يجب على الشخص المدمن قبل كل شيء الاعتراف بمعاناته من هذه المشكلة، وبعد ذلك يمكن بنفسه أو بمساعدة متخصص التخلص منها تدريجيًّا، من خلال السماح لنفسه أحيانًا بعدم القيام بأي عمل، وألّا يلوم نفسه على ذلك.