قبل ساعات من انطلاق المهمة الخطرة.. شاهد الاستعدادات الأخيرة لأول رحلة سير خاصة في الفضاء
من المقرر أن تنظم شركة "سبيس إكس" التي يملكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الثلاثاء، أول رحلة سير في الفضاء على الإطلاق، يشارك فيها مواطنون عاديون، وتُعَد واحدة من أكثر عمليات الشركة خطورة.
إذا نجحت رحلة "بولاريس داون" ستمثل علامة فارقة
وإذا نجحت الرحلة، المعروفة باسم "بولاريس داون"، فسوف تمثل علامة فارقة مهمة لقطاع الفضاء التجاري؛ إذ تعتمد الوكالة الأمريكية للفضاء (ناسا) بشكل متزايد على شركات مثل "سبيس إكس" و"بلو أوريجين وإنتويتيف ماشينز " لبناء الصواريخ والمركبات الفضائية، بالإضافة إلى تطوير التقنيات اللازمة لمشاريعها الفضائية الرائدة.
أربعة على متن الرحلة
وموّل المهمةَ الملياردير في مجال التكنولوجيا جاريد إيزاكمان، الذي سيكون واحدًا من أربعة على متن الرحلة، بالإضافة إلى سكوت بوتيت، المقدم المتقاعد في القوات الجوية، بالإضافة إلى اثنين من موظفي "سبيس إكس" هما سارة جيليس، التي تشرف على برنامج تدريب رواد الفضاء في الشركة، وآنا مينون، التي تعمل مسؤولة اتصال رواد الفضاء من مركز التحكم.
وقال المشاركون في المهمة والمسؤولون التنفيذيون في "سبيس إكس": إن الرحلة ستساعد في تعزيز أهداف الشركة لاستكشاف الفضاء.
تجربة كاملة لأنشطة يوم الإطلاق
وأعاد "ماسك" الأحد تغريدة من حساب شركة "سبيس إكس" على منصة "إكس" تفيد بأن "بولاريس داون" أكملت تجربة كاملة لأنشطة يوم الإطلاق.
وقال ماسك، مالك منصة إكس أيضًا: إنه "يجري الاستعداد لأول رحلة تجارية تاريخية في الفضاء والانطلاق إلى أبعد نقطة عن الأرض لأي إنسان منذ أكثر من نصف قرن".
ومن المقرر إطلاق "بولاريس داون" الثلاثاء من مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا، ثم تتم عملية السير في الفضاء بعد يومين. وقالت المتحدثة باسم المهمة إن تفاصيل توقيت السير سيتم إصدارها بعد الإطلاق.
الأنشطة خارج المركبة والسير في الفضاء
كانت الأنشطة خارج المركبة والسير في الفضاء، منذ فترة طويلة من اختصاص رواد الفضاء الحكوميين الذين يعملون في مشاريع وكالات الفضاء الرسمية؛ بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
في عام 1965، أجرى رائد فضاء سوفييتي أول مهمة فضائية، ثم تبعه بعد بضعة أشهر الأمريكي إد وايت في مهمة جيميني 4 التابعة لوكالة ناسا. ومنذ ذلك الحين، ارتدى رواد الفضاء التابعون لوكالة ناسا بدلات الوكالة لاستكشاف القمر وإصلاح تلسكوب هابل وصيانة محطة الفضاء الدولية.
مخاطر كبيرة أثناء السير في الفضاء
لكن عمليات السير في الفضاء تشكل مخاطر كبيرة لمن يقومون بها؛ حيث تترك رواد الفضاء محاطين بجهاز يجب أن يحميهم من فراغ الفضاء؛ حيث يطير الحطام بسرعة حوالى 17000 ميل في الساعة، ويمكن أن تكون درجات الحرارة شديدة، بحسب "وول ستريت جورنال".
وفي يونيو الماضي، قالت وكالة "ناسا" إنها أنهت عملية سير في الفضاء في محطة الفضاء الدولية في وقت مبكر، بعد ظهور تسرب مياه في البدلة التي ارتدتها رائدة الفضاء التابعة للوكالة تريسي دايسون.
وقال "إيزاكمان" خلال إحاطة إعلامية حديثة حول المهمة: "إنك تتخلص من كل أمان مركبتك. بدلتك تصبح مركبتك الفضائية".
ومن المقرر أن تختبر "سبيس إكس" بدلات فضاء جديدة، طوّرتها الشركة، خلال الرحلة المرتقبة.
أول مهمة قوية لشركة "سبيس إكس"
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" إن تنفيذ مهمة بولاريس داون المحفوفة بالمخاطر؛ من شأنه أن يمثل أول مهمة قوية لشركة "سبيس إكس"، التي تولت أدوارًا قيادية في إطلاق الصواريخ ونقل الطاقم لوكالة ناسا وتشغيل شبكة اتصالات الأقمار الصناعية ستارلينك".
مشاكل الهواء والضغط في الفضاء
لا تحتوي المركبة الفضائية على غرفة هواء؛ لذلك سيرتدي جميع أفراد الطاقم بدلاتهم الفضائية ويخرجون الهواء من المركبة، ويزيلون الضغط عنها. وبمجرد اكتمال ذلك، سيفتح أفراد الطاقم فتحة في مركبة كرو دراغون.
وقالت المتحدثة باسم المهمة إن من المقرر أن يخرج إبزاكمان وجيليس من المركبة لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة. سيُجريان عروضًا مختلفة لمعرفة كيفية أداء البدلات. لن يطفو أي منهما بحرية من المركبة؛ حيث ستكون أيديهما أو أقدامهما متصلة بها في جميع الأوقات.
ومنذ الإعلان عن المهمة في فبراير 2022، تَضَمن تدريب أفراد الطاقم الأربعة القفز بالمظلات، وقضاء الوقت في غرفة فراغ في مركز جونسون الفضائي التابع لوكالة ناسا في هيوستن.
مشكلة نقص الأكسجين
وأمضى الأربعة حوالى ألفيْ ساعة في جهاز محاكاة الطيران، وتدربوا على التعود على الأعراض المرتبطة بنقص الأكسجين، أو عندما يعاني الجسم من انخفاض مستويات الأكسجين.
وقبل ثلاث سنوات، صنع "إيزاكمان" التاريخ أيضًا عندما قاد أول مهمة خاصة لرواد الفضاء إلى المدار، والآن ينفق رجل الأعمال الذي تُقَدر قيمة ثروته بملياريْ دولار مزيدًا من الأموال على رحلة غير حكومية أخرى؛ بحسب صحيفة "واشنطن بوست".
ولم يكشف "إيزاكمان" عن المبلغ الذي دفعه لشركة "سبيس إكس" مقابل الرحلة. وقال إن مهمة بولاريس داون، مصممة لمواصلة عمل ناسا الرائد؛ في محاولة لمساعدة البشر على الوصول إلى القمر والمريخ.