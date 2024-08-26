قبل ساعات من انطلاق المهمة الخطرة.. شاهد الاستعدادات الأخيرة لأول رحلة سير خاصة في الفضاء

وموّل المهمةَ الملياردير في مجال التكنولوجيا جاريد إيزاكمان، الذي سيكون واحدًا من أربعة على متن الرحلة، بالإضافة إلى سكوت بوتيت، المقدم المتقاعد في القوات الجوية، بالإضافة إلى اثنين من موظفي "سبيس إكس" هما سارة جيليس، التي تشرف على برنامج تدريب رواد الفضاء في الشركة، وآنا مينون، التي تعمل مسؤولة اتصال رواد الفضاء من مركز التحكم.