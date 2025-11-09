الصين تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لاستكشاف أعماق البحار

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم، أن النموذج الذي يحمل اسم "DBT-H-GPT" يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها التعلم العميق، ونماذج اللغات الكبيرة، والرؤية الحاسوبية، والاستدلال المعرفي، لمعالجة بيانات متنوعة تشمل لقطات الفيديو، والتضاريس، والديناميكا المائية، والرواسب، والصوتيات الحيوية.