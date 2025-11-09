الصين تطلق نموذج ذكاء اصطناعي متقدم لاستكشاف أعماق البحار

أطلقت الصين نموذجًا متقدمًا للذكاء الاصطناعي لاستكشاف أعماق البحار، ضمن مشروع علمي دولي يقوده فريق بحثي بقيادة علماء صينيين، بهدف تعزيز الفهم والحوكمة العالميين للبيئات البحرية العميقة.
وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، اليوم، أن النموذج الذي يحمل اسم "DBT-H-GPT" يدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها التعلم العميق، ونماذج اللغات الكبيرة، والرؤية الحاسوبية، والاستدلال المعرفي، لمعالجة بيانات متنوعة تشمل لقطات الفيديو، والتضاريس، والديناميكا المائية، والرواسب، والصوتيات الحيوية.
ويُتوقع أن يُحدث هذا النموذج نقلة نوعية في أبحاث أعماق البحار، من التحليل النوعي التقليدي إلى مرحلة ذكية قابلة للتفسير والتنبؤ. وقد نجح النموذج بالفعل في إنشاء نظام معرفي ذكي خاص بالجبال البحرية وحقل للتنفيس الحراري المائي في أعماق البحار.
ويُخطط مستقبلاً لتوفير النموذج للمؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية، لبناء أنظمة معرفية تغطي مختلف الموائل البحرية العميقة، مثل الجبال البحرية، والفتحات الحرارية، والسهول، والمنحدرات القارية.