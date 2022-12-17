فيديو.. انفجار أكبر حوض أسماك في العالم ونقل الضحايا للمستشفى

انفجر حوض أسماك ضخم يبلغ ارتفاعه نحو 12 مترًا في بهْو أحد فنادق العاصمة الألمانية "برلين" الفخمة؛ مما أدى إلى تدفّق أكثر من مليون لتر من المياه مع الأسماك التي كانت تحويها، ووقوع جريحين.