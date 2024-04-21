عن التغير المناخي والاستمطار والبنية التحتية.. تقرير: ما الذي كشفته فيضانات دبي غير المسبوقة؟

وعلى الرغم من أن خبراء الأرصاد الجوية علموا قبل أيام بتحرك العاصفة الكبيرة نحو الإمارات، وأصدرت السلطات تحذيرات تطلب من المواطنين البقاء في منازلهم؛ إلا أن دبي شُلت تمامًا هذا الأسبوع نتيجة واحدة من أسوأ موجات الأمطار منذ عقود، تسببت في غمر الشوارع والمنازل والطرق السريعة بالمياه.