وقع منذ 20 مليون سنة ووصل ضوؤه إلى الأرض العام الماضي.. علماء يرصدون انفجار المستعر الأعظم

وقال "جال يام": إنه بعد جمع خصائص أو ما يمكن وصفه على نحو ما ببصمات المستعر الأعظم من البداية إلى النهاية؛ قد يساعد ذلك العلماء في تحديد دلائل على حدوث ظاهرة المستعر الأعظم قريبًا في أماكن أخرى.