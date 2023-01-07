"الجنون بميسي".. جيل قادم من الأرجنتينيين سيحمل اسم "ليونيل"

تسبّب فوز المنتخب الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، بكأس العالم، في العديد من التأثيرات شملت مختلف مجالات الحياة في الأرجنتين، وفي مقدمة ذلك أسماء المواليد الجدد.
وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، السبت، أنه ووفقًا لدائرة السجل المدني في مقاطعة "سانتا في"، شمال شرقي الأرجنتين، فقد كان اسم طفل من بين كل 70 مولودًا في المقاطعة خلال ديسمبر 2020، ليونيل ميسي، أو ليونيلا؛ تيمُّنًا بقائد المنتخب الأرجنتيني.
ويتحدّر ميسي من هذه المقاطعة؛ حيث ولد عام 1987 في مدينة روساريو، كبرى مدن مقاطعة "سانتا في".
ويمثل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 700 في المئة في اختيارات أسماء المواليد في الأرجنتين، بالنظر إلى أن 6 أطفال فقط كل شهر كان آباؤهم يطلقون عليهم اسم ميسي حتى سبتمبر الماضي.
وبحسب الصحيفة فقد ارتفع الرقم إلى 49 مولودًا بهذا الاسم خلال 30 يومًا فقط.
من ناحيته قال مدير دائرة السجل المدني في "سانتا في"، ماريانو غالفيز، في حديث لإذاعة محلية: "في الأسابيع الأخيرة كان هناك مواليد يسمون بأسماء أخرى للاعبين في المنتخب الوطني مثل جوليان "ألفاريز"، أو إميليانو مارتينيز، لكن الاسم الأكثر طلبًا كان ميسي".
جدير بالذكر أنه يعيش في "سانتا في" نحو 3 ملايين أرجنتيني، وهي المقاطعة الثالثة في البلاد من حيث عدد السكان.
يشار إلى أن ميسي كان على الدوام مصدر إلهام في الأرجنتين، وخاصة في المقاطعة التي نشأ فيها.
وفي عام 2014 منعت مدينة روساريو الآباء من إطلاق اسم "ميسي" على أطفالهم، بعدما قال مسؤولو الإحصاء: إن استخدام اسم اللاعب المشهور قد يسبّب مشكلات لموظفي التعداد، لكن تقرر التراجع عن هذا الأمر فيما بعد.