"الجنون بميسي".. جيل قادم من الأرجنتينيين سيحمل اسم "ليونيل"

وكشفت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، السبت، أنه ووفقًا لدائرة السجل المدني في مقاطعة "سانتا في"، شمال شرقي الأرجنتين، فقد كان اسم طفل من بين كل 70 مولودًا في المقاطعة خلال ديسمبر 2020، ليونيل ميسي، أو ليونيلا؛ تيمُّنًا بقائد المنتخب الأرجنتيني.