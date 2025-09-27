إهدار 11 مليون طن من الطعام سنويًا في ألمانيا يثير قلق الحكومة

حذر وزير الزراعة الألماني ألويس راينر من حجم هدر الطعام في بلاده، مشيرًا إلى أن نحو 11 مليون طن من المواد الغذائية يتم التخلص منها سنويًا.
وأوضح الوزير، قبيل إطلاق حملة وطنية للتوعية يوم الاثنين المقبل، أن تقليل هذا الهدر الضخم لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تعاون المجتمع بكافة فئاته، لافتًا إلى أن المنازل وحدها تنتج قرابة 60% من هذه النفايات.
وتنطلق الحملة تحت شعار "طعام لا يصلح للرمي في سلة المهملات"، في إطار جهود منظمات حماية المستهلكين للحد من الإهدار الغذائي في وقت يشهد فيه السوق وفرة في الإنتاج والعرض.
ووفق بيانات الاتحاد الألماني لمنظمات حماية المستهلكين، فإن المتاجر غالبًا ما تزيل المواد الغذائية من الأرفف قبل انتهاء صلاحيتها بخمسة أيام، ما يؤدي إلى التخلص من كميات كبيرة لا تزال صالحة للاستهلاك.
وأشار الاتحاد على موقعه إلى أن لجوء المعوزين إلى إخراج الطعام من صناديق القمامة بات أمرًا شائعًا رغم كونه غير قانوني. وكانت الحكومة السابقة قد درست إمكانية تقنين هذه الممارسة جزئيًا، لكن الولايات الألمانية الست عشرة لم تتفق على مبادئ توجيهية موحدة وهو أمر ضروري ضمن النظام الاتحادي.
وأكد متحدث باسم وزارة الزراعة الألمانية أنه لا توجد في الوقت الحالي مبادرات جديدة لمعالجة هذه القضية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).