وداعًا ICQ.. أحد أقدم خدمات المراسلة تتوقف للأبد في هذا الموعد

وبالرغم من تراجع شعبية الخدمة في السنوات الأخيرة إلا أن "VK" قررت إعادة إطلاقها بشكل جديد عام 2022، وخصوصًا بعد أن توقفت العديد من التطبيقات وبرامج المراسلة عن العمل في روسيا.