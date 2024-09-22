عبر رش جرعة واحدة في الأنف.. أمريكا توافق على أول لقاح منزلي ضد الإنفلونزا الموسمية

وعلى الرغم من أن "فلوميست" هو اللقاح الوحيد الذي يعطى عبر الأنف؛ إلا أنه ليس جديدًا، فقد كانت إدارة الغذاء والدواء قد وافقت عليه في عام 2003 للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 49 عامًا قبل توسيع الأهلية في عام 2007 لتشمل الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم عامين.