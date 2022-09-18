تصوُّر يغيّر تفرُّد البشر في الكون.. نظرية جديدة عن "بحيرات في المريخ"!

ويجادل "ميشالسكي"، بأن المركبات الجوّالة قد فاتها عديدٌ من بقايا الحفريات القديمة، وكثيرٌ منها صغير جداً بحيث لا يمكن رؤيته من الفضاء، وأضاف : "إذا تمكنا من إرسال مركبات جوّالة إلى جزءٍ "يومي" من المريخ، وقمنا بالقيادة في الأرجاء، فربما نجد بحيرات صغيرة إذا كنا نقود مسافة كافية".