فيديو الرجل والقطار.. هل تضع حياتك في موقف الموت الساحق هذا؟

من جانبها، قالت لوسي جوردان، رئيسة قسم السلامة بشبكة السكك الحديدية الشمالية الغربية: إن الحادث الذي وقع في 18 يناير، كان من الممكن أن يؤدي إلى "مأساة"، وأضافت: "عندما أرى لقطات مثل هذه، فإن قلبي يتوقف، كان من الممكن أن يؤدي اختلاف بضع ثوانٍ فقط إلى مأساة لهذا الرجل ولا يمكن لأحد أن يُهَوّن من حجم الخطر الذي كان فيه الرجل".