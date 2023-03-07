فيديو الرجل والقطار.. هل تضع حياتك في موقف الموت الساحق هذا؟
هل تضع حياتك في موقف موت ساحق تحت عجلات قطار مسرع حتى لا تنتظر؟.. هذا ما أظهره مقطع فيديو صادم للحظة كان فيها أحد المشاة على بُعد خطوة فقط من اصطدامه بقطار سريع؛ حيث تُظهر اللقطات المقلقة التي تم التقاطها بواسطة الكاميرات الموجودة على متن القطار، رجلًا يجتاز مَعبر السكك الحديدية في منطقة رونكورن ببريطانيا، مُخاطرًا بحياته.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم إجبار القطار على التوقف في حالة طارئة حتى لا يدهس الرجل؛ وذلك خلال رحلة القطار من لندن يوستن إلى جلاسكو.
وحسب بيان لشبكة "Network Rail" للسكك الحديدية في بريطانيا؛ فإن السرعة القصوى للقطارات في هذا القسم من الخط هي 125 ميلًا في الساعة، ويُظهر المعبر ضوء تحذير أحمر عندما يكون العبور غير آمن، وهو ما تجاهله الرجل كليًّا، مُعرّضًا حياته لخطر داهم.
ويُظهر الفيديو الرجل وهو يعبر القضبان الحديدية أمام القطار القادم بسرعة، دون أن ينظر ناحية القطار، كأنه فقط يهرب بحياته من الخطر.
من جانبها، قالت لوسي جوردان، رئيسة قسم السلامة بشبكة السكك الحديدية الشمالية الغربية: إن الحادث الذي وقع في 18 يناير، كان من الممكن أن يؤدي إلى "مأساة"، وأضافت: "عندما أرى لقطات مثل هذه، فإن قلبي يتوقف، كان من الممكن أن يؤدي اختلاف بضع ثوانٍ فقط إلى مأساة لهذا الرجل ولا يمكن لأحد أن يُهَوّن من حجم الخطر الذي كان فيه الرجل".
تحذير قوي
وقالت شبكة "Network Rail"، إنها تشارك هذا الفيديو كتحذير قوي للآخرين وتذكيرهم بقواعد عبور السكك الحديدية.
وقال ديف وايتهاوس، مدير السلامة والأمن في شركة "Avanti West Coast" لتشغيل القطارات: "بغضّ النظر عن مدى اعتقادك بأنك تعرف المعبر جيدًا، يجب على جميع المستخدمين الامتثال للافتات الموجودة في مكانها، وإذا كانت هناك أضواء تحذير، فتوقف دائمًا عندما تظهر باللون الأحمر، فهذا لا يستحق المخاطرة".
تذكير صارخ
وأكد أن اللقطات "تذكير صارخ" لتكون على دراية بمحيطك بالقرب من السكك الحديدية، وقال: "هذه اللقطات بمثابة تذكير صارخ بأن تكون على دراية بمحيطك بالقرب من السكك الحديدية سواء كان ذلك عند تقاطع سكة حديد أو في محطة.. على الرغم من أن الرجل المتورط نجا من إصابة خطيرة؛ إلا أن هذا يظهر أنه لا يستغرق سوى جزء من الثانية لاتخاذ القرار الخاطئ حتى ينتهي بمأساة".