بعد مؤتمر وزير الصحة المصري.. عمرو أديب: هذا سبب ظهور "الإيكولاي" في بعض قرى أسوان
تحدث الإعلامي عمرو أديب، عما قال إنه سبب انتشار بكتيريا "الإيكولاي" أو "الإشريكية القولونية"، في منطقتي أبو الريش ودراو، شمالي مدينة أسوان، والتي أدت إلى إصابة المئات من المواطنين بنزلات معوية.
وحسب موقع صحيفة "المصري اليوم"، قال أديب، في برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الاثنين: إن انتشار "الإيكولاي" في أسوان جاء بسبب اختلاط الصرف مع مياه الشرب.
وأشار إلى أن الدولة تبذل مجهودًا كبيرًا لتوصيل الصرف الصحي لكل ربوع مصر، متابعًا: "لا أحد يغضب مني، أنا بقول الحقيقة، عندنا حتى الآن قرى ليس فيها شبكة صرف صحي".
وشرح "أديب"، أن أهالي القرى التي لا يتوفر فيها شبكات صرف صحي يعتمدون على الصرف عبر أنابيب يتم توصيلها إلى آبار "طرنشات"، يقومون بحفرها خارج المنازل، ولكن أحيانًا تتسرب مياه الصرف في الأرض، وعند حدوث كسر في أنابيب مياه الشرب، تختلط مياه الصرف مع مياه الشرب؛ مما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.
ولفت "أديب" إلى أن هناك المئات من القرى التي لا يوجد فيها صرف صحي، وأن هذا الأمر منذ سنوات طويلة؛ مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت في عملية تنفيذ صرف صحي في جميع ربوع مصر، ومن بينها القرى التي ظهرت بها الحالات المرضية.