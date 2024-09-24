بعد مؤتمر وزير الصحة المصري.. عمرو أديب: هذا سبب ظهور "الإيكولاي" في بعض قرى أسوان

ولفت "أديب" إلى أن هناك المئات من القرى التي لا يوجد فيها صرف صحي، وأن هذا الأمر منذ سنوات طويلة؛ مشيرًا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" بدأت في عملية تنفيذ صرف صحي في جميع ربوع مصر، ومن بينها القرى التي ظهرت بها الحالات المرضية.