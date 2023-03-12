تنبّأ بـ"المدمر" فأصابته الشهرة.. خبير هولندي يحدد موعداً لـ"نشاط زلزالي كبير"!

كشف خبير الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، اليوم الأحد، عن موعد حصول نشاط زلزالي كبير خلال الأيام القادمة.
وقال "هوغربيتس" في تغريدة على موقع "تويتر": إننا على موعد مع ما أسماه "تقارب الهندسة الكوكبية" في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريباً بين 16 و19 مارس، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وقد اشتهر "هوغربيتس" بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في 6 فبراير الماضي؛ حيث كان قد نشر تحذيراً من وقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.
وكان الخبير الهولندي قد توقّع مطلع الشهر الجاري حدوث زلزال كبير وقوي يوم 7 مارس، إلا أنه لم يتم تسجيل أي زلزال في هذا اليوم.
وفي وقت سابق، كتب تغريدة جاء فيها: "إن الادعاء بأنه لا يوجد أساس علمي للتنبؤ بالزلازل هو ادعاء خاطئ".