تنبّأ بـ"المدمر" فأصابته الشهرة.. خبير هولندي يحدد موعداً لـ"نشاط زلزالي كبير"!

وقال "هوغربيتس" في تغريدة على موقع "تويتر": إننا على موعد مع ما أسماه "تقارب الهندسة الكوكبية" في الفترة من 15 إلى 17 مارس، ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريباً بين 16 و19 مارس، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".