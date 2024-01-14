فيديو صادم.. لحظات سقوط فتاة مصرية من الطابق الـ 26 بفندق وسط القاهرة

كشف فيديو صادم عن اللحظات الأخيرة في حياة فتاة مصرية، سقطت من الطابق الـ 26 بأحد الفنادق الشهيرة بمنطقة بولاق أبو العلا، وسط العاصمة القاهرة، لتلقى مصرعها على الفور.
وحسب موقع "البوابة نيوز" المصري، تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغاً بسقوط فتاة عمرها 23 سنة تعمل بفندق شهير، وحاصلة علي بكالوريوس سياحة وفنادق من الطابق الـ26 ببولاق ابو العلا، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان البلاغ، حيث عثرت على جثة الفتاة.
وفي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين و20 ثانية، ظهرت فتاة تجلس على حافة شرفة بالطابق 26 والأخير أعلى الفندق، وتتحدث مع أشخاص يحاولون إنقاذها، بينما يقوم مواطنون بمحاولة سحبها بوساطة حبل وهي تردد كلمات بالإنجليزية وأخرى غير مفهومة .
كما يظهر في الفيديو تشبث الفتاة بالحبل من أجل سحبها، لكن سقطت فجأة وتُوفيت على الفور .
وحسب "البوابة نيوز"، رجّحت التحريات أن الفتاة تعانى اضطراباً نفسياً، وتم نقل الجثة إلى المستشفى من أجل تشريحها، ومعرفة الأسباب الدقيقة لمصرعها، كما أمرت النيابة المصرية بالتحفظ على فيديو الواقعة.