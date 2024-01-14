فيديو صادم.. لحظات سقوط فتاة مصرية من الطابق الـ 26 بفندق وسط القاهرة

وفي الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتين و20 ثانية، ظهرت فتاة تجلس على حافة شرفة بالطابق 26 والأخير أعلى الفندق، وتتحدث مع أشخاص يحاولون إنقاذها، بينما يقوم مواطنون بمحاولة سحبها بوساطة حبل وهي تردد كلمات بالإنجليزية وأخرى غير مفهومة .