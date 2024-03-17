شاهد.. مقتل وإصابة 59 شخصًا في حادث سير مروع جنوب أفغانستان

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا حتفهم وأصيب 38 آخرون بجروح، صباح الأحد، في جنوب أفغانستان، في حادث تصادم بين شاحنة صهريج وحافلة ودراجة نارية أدى إلى اشتعال النيران في هذه المركبات، حسب ما أعلنت سلطات ولاية هلمند الإقليمية.