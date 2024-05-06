بسبب فضيحة "رحلات الأشباح".. تغريم شركة طيران أسترالية 66 مليون دولار

و"رحلات الأشباح" هو مصطلح أطلق قبل أكثر من 3 أعوام على رحلات الطيران الفارغة أو شبه الفارغة، التي كانت تقوم بها الشركات التزامًا بتعاقداتها خلال أزمة جائحة كورونا؛ حسب ما تقوله شبكة "سي إن إن" الأمريكية.