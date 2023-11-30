طائرة متجهة إلى ألمانيا تهبط بالهند.. وهذا ما حدث بين رجل وزوجته على متنها

وحسب صحيفة "إنديان إكسبريس"، قالت "لوفتهانزا"، أمس الأربعاء، إن الطائرة اضطرت إلى تحويل مسارها إلى العاصمة الهندية نيودلهي، الثلاثاء، بسبب "سلوك منفلت لراكب كان من الممكن أن يعرّض الأمن والسلامة على متن الطائرة للخطر".