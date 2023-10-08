500 مفقود بعد حفل موسيقي.. تفاصيل فيديو الهروب الذي صدم "إسرائيل"

بينما كان المئات يحضرون حفلًا موسيقيًّا في صحراء النقب جنوبي "إسرائيل"، في وقت متأخر من ليل الجمعة، فوجئوا بالصواريخ ونيران المسلحين الفلسطينيين صباح السبت الباكر، في إطار هجوم حماس المباغت؛ حسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.
وكانت مقاطع فيديو معنونة بـ"هروب جماعي"، قد انتشرت السبت، وتُظهِر عشرات الشباب والشابات يركضون ويصرخون في اتجاهات مختلفة.
تسلل مسلحون فلسطينيون إلى حفل موسيقي قُرب أوريم، وشرعوا في إطلاق النار، واضطر بعض الشباب الإسرائيليين للاختباء لساعات في سياراتهم.
ونشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، لقطاتٍ تُظهر لحظة طيران مقاتلي حماس بمظلات تعمل بالطاقة فوق موقع الحفل، وبعدها ظهرت لقطة الهروب الكبير.
وقالت "نيويورك تايمز" إن التقارير تتحدث عن مئات المفقودين بعد فرارهم من الحفل، الذي كان يقام قرب قطاع غزة.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بدأت القوائم تنتشر مساء السبت بأسماء الحاضرين الذين ما زالوا مفقودين، وتحتوي إحداها على أكثر من 500 اسم.
ولا يزال من غير الواضح عدد القتلى أو المصابين في مكان الحادث؛ بينما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن عشرات الجثث شوهدت أثناء نقلها من موقع الحفل.
وكشف شاهد عيان: "تم إطلاق النار على الناس في سياراتهم أثناء محاولتهم الفرار"؛ حسب "سكاي نيوز عربية".
وأشار إلى أن الحفل الذي أقيم للاحتفال بعيد العرش اليهودي، بدأ الساعة 11 من مساء الجمعة، واستمر حتى صباح السبت.
وتأتي الواقعة ضمن الهجوم الذي نفّذته حركة حماس صباح السبت، وشمل إطلاق صواريخ وتسلل مسلحين إلى داخل أراضي "إسرائيل".