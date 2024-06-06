"أموال عملية جراحية".. سائق "توكتوك" يعيد 350 ألف جنيه عثر عليها بأحد الشوارع في مصر

أعاد سائق "توكتوك" بقرية النمسا التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، جنوبي مصر، مبلغًا ماليًا قدره 350 ألف جنيه " 27.5 ألف ريال سعودي"، عثر عليه داخل حقيبة سوداء كانت ملقاة على الطريق بالقرب من مدخل القرية الصحراوي.
وحسب موقع "مصراوي"، كشف محمد يحيى- سائق التوكتوك- تفاصيل الواقعة، قائلاً: "عثرت على حقيبة سوداء ملقاة بالقرب من مدخل الطريق الصحراوي بقرية النمسا فالتقطتها وفتحها فوجدت بداخلها مبلغًا ماليًا كبير، تبين بعد ذلك أنه 350 ألف جنيه".
أضاف "يحيى": "انتظرت مكاني على أمل أن يعود صاحبها ومرت دقائق ووصلت سيارة كان بداخلها رجل وزوجته وابنته فسألني عما إذا كنت وجدت حقيبة في هذا المكان فأعطاني مواصفاتها والمبلغ الموجود بداخلها فسلمت لهم الحقيبة في الحال".
وأشار "يحيى"، إلى أنه عرف أن هذه الأموال لإجراء عملية جراحية وعلاج بمستشفى لشخص مريض، مضيفاً : "من شدة فرحتهم بعودة المال قام الرجل بإعطائي رزمتين من الأموال لكني رفضت".