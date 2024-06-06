"أموال عملية جراحية".. سائق "توكتوك" يعيد 350 ألف جنيه عثر عليها بأحد الشوارع في مصر

أعاد سائق "توكتوك" بقرية النمسا التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر، جنوبي مصر، مبلغًا ماليًا قدره 350 ألف جنيه " 27.5 ألف ريال سعودي"، عثر عليه داخل حقيبة سوداء كانت ملقاة على الطريق بالقرب من مدخل القرية الصحراوي.