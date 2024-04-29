شاهد.. وميض أخضر "مريب" يُثير ذهول سكان ولاية أمريكية.. وهذا سبب حدوثه

ويحدث الوميض الأخضر، وفق "سكاي نيوز عربية"، عندما تكون الشمس بالكامل تقريباً تحت خط الأفق، بينما تظل حافتها العلوية مرئية، وفي تلك اللحظة يمكن أن تتحوّل الحافة العلوية للشمس إلى ظل باللون الأخضر أو حتى الأزرق.