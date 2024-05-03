سقط أرضًا.. رجل يقع في فخ الكلاب المحظورة بأمريكا.. وطلقة شرطي تكتب النهاية "فيديو"

قتل ضابط شرطة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية كلبًا شرسًا؛ هاجم رجلاً في إحدى شوارع المدينة.
وأظهر مقطع فيديو متداوَل على مواقع التواصل الاجتماعي الكلاب وهي تهاجم الرجل، وتُسقطه أرضًا؛ إذ لم يتمكن من الإفلات منها إلا بعد تدخُّل الشرطي.
وأُصيب الرجل بجروح في أنحاء متفرقة من جسده؛ وتم نقله إلى مستشفى قريب، وقالت الشرطة إن حالته مستقرة، وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وبحسب شبكة "إن بي سي"، فقد التقى ضابط في دورية أحد الأشخاص، الذي أخبره بوجود كلاب طليقة في المنطقة؛ لينتقل الضابط على وجه السرعة إلى المكان، ويعثر على مجموعة مكونة من 4 كلاب وهي تهاجم رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا.
وقال مسؤولو الشرطة إن الضابط حاول في ذلك الوقت استخدام صفارة الإنذار لتشتيت انتباه الكلاب، لكن الهجوم استمر.
وبعد الفشل في توقيف الهجوم خرج الضابط من سيارته، وأخرج سلاحه، وأطلق النار على الكلاب الأربعة؛ ما أسفر عن مقتل كلب من فصيلة "كين كورسو"، كان ضمن الكلاب المهاجمة.
وأوضحت عناصر الشرطة أن الكلاب الأخرى فرت من مكان الحادث فور إطلاق النار.
يصف عدد من المواقع المختصة في تربية الكلاب أن الكلاب من فصيلة "كين كورسو" تُعرف بالكلاب الشرسة التي تم حظرها في عدد من أنحاء أمريكا.
ويتميز هذا النوع من الكلاب، الذي يعود أصله إلى سلالة كلاب إيطالية، بمظهر شرس وقوي؛ وهو ما يجعل الكثير من الأشخاص يأخذون الحيطة والحذر منه. وهو كلب خاص بالحراسة والصيد، ويتمتع بغرائز دفاعية، ويهاجم أي شخص يُشكِّل تهديدًا له.
ويتحول "كين كورسو" إلى كلب عدواني في حال لم يتم تربيته بشكل صحيح، أو خلال تعرُّضه للعقاب، كما أنه كلب يتم تدريبه على الحماية والدفاع عن الحيوانات الأليفة.