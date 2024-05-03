سقط أرضًا.. رجل يقع في فخ الكلاب المحظورة بأمريكا.. وطلقة شرطي تكتب النهاية "فيديو"

وبحسب شبكة "إن بي سي"، فقد التقى ضابط في دورية أحد الأشخاص، الذي أخبره بوجود كلاب طليقة في المنطقة؛ لينتقل الضابط على وجه السرعة إلى المكان، ويعثر على مجموعة مكونة من 4 كلاب وهي تهاجم رجلاً يبلغ من العمر 53 عامًا.